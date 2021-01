Lanuvio, cinque ospiti morti in una casa di riposo: forse intossicati dal monossido. Altre 7 persone gravi in ospedale (Di sabato 16 gennaio 2021) Tragedia in una casa di riposo a Lanuvio , vicino Roma . cinque ospiti sono morti e Altre sette persone sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni . Sul posto 118, carabinieri e vigili del ... Leggi su leggo (Di sabato 16 gennaio 2021) Tragedia in unadi, vicino Roma .sonosettesono state trasportate inincondizioni . Sul posto 118, carabinieri e vigili del ...

