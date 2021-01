Tutti in fuga da WhatsApp: “non è cambiato nulla, tornate” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Milioni di utenti nel mondo stanno abbandonando WhatsApp perché non vogliono condividere i dati con Facebook. Le rassicurazioni. Fonte PixabayTutti in fuga da WhatsApp e c’è già chi parla di complotto della concorrenza che avrebbe fatto in modo che le nuove informazioni riguardanti la privacy del colosso più frequentato al mondo, venissero travisate. C’è paura di condivisione e perdita della privacy, e allora provano ad intervenire i manager. Molti utenti, lo scorso 6 gennaio, hanno ricevuto un messaggio che invitava ad aggiornare WhatsApp sulla privacy. Un modo attraverso il quale si consente di condividere i propri dati personali con Facebook, che ha acquistato l’applicazione per 19 miliardi di dollari nel 2014. Il termine per accettare tali condizioni è fissato per il prossimo 8 ... Leggi su chenews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Milioni di utenti nel mondo stanno abbandonandoperché non vogliono condividere i dati con Facebook. Le rassicurazioni. Fonte Pixabayindae c’è già chi parla di complotto della concorrenza che avrebbe fatto in modo che le nuove informazioni riguardanti la privacy del colosso più frequentato al mondo, venissero travisate. C’è paura di condivisione e perdita della privacy, e allora provano ad intervenire i manager. Molti utenti, lo scorso 6 gennaio, hanno ricevuto un messaggio che invitava ad aggiornaresulla privacy. Un modo attraverso il quale si consente di condividere i propri dati personali con Facebook, che ha acquistato l’applicazione per 19 miliardi di dollari nel 2014. Il termine per accettare tali condizioni è fissato per il prossimo 8 ...

giofun : @GiorgiaMeloni @giorgiameloni lo sfascio che ci manca sarebbe quello delle patrie galere e la fuga di tutti i frate… - goldenjoe75 : Fuga da WhatsApp: tutti su Telegram e Signal ma c’è troppa confusione - medicojunghiano : RT @serafinosalerno: @Moonlightshad1 Come tutti i leader destrosi... difronte alle responsabilità tentano la fuga, come un suo mentore che… - startup_italia : Continua la sfida tra #Whatsapp e #Telegram. Dopo gli ultimi avvenimenti, la prima deve guardarsi bene le spalle da… - serafinosalerno : @Moonlightshad1 Come tutti i leader destrosi... difronte alle responsabilità tentano la fuga, come un suo mentore c… -