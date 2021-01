Marco Berry Ho servito carne di maiale ad Arafat | quindi la Luna è lì Voglio diventare un astronauta

(Di venerdì 15 gennaio 2021)vuoleun, il primo civile. L'ex Iena, in 365 giorni, punta a superare i test per andare nello spazio.

Il Fatto Quotidiano

Al Corriere della Sera, l’inviato-illusionista racconta la sua ultima impresa: “Per me, l’impossibile non esiste ...Marco Berry vuole diventare un astronauta, il primo civile. L'ex Iena, in 365 giorni, punta a superare i test per andare nello spazio.