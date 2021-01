Tina Cipollari, furia irrefrenabile a “U&D”: «Hai mostrato il c**o per 30 anni!», studio sottosopra (Di giovedì 14 gennaio 2021) È davvero inarrestabile Tina Cipollari: opinionista di Uomini e Donne ormai da tempi immemori, la vulcanica Tina riserva sempre sorprese imprevedibili. Intollerante nei confronti della storica rivale Gemma Galgani, non è però alla dama torinese che la Cipollari indirizza il suo ultimo sfogo. In uno studio inondato di risate, la compagna di sedia di Gianni Sperti si lascia andare ad uno ‘sproloquio’ senza precedenti. La vittima? Un’inaspettata Tinì Cansino. Leggi anche >> Perché Tinì sta a Uomini e Donne? L’opinionista “misteriosa” si rivela Tina Cipollari “Uomini e Donne”, sfuriata senza precedenti: Maria senza parole Seppur indirettamente è sempre la Galgani a dare il là alla sfuriata della Cipollari: d’altra ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) È davvero inarrestabile: opinionista di Uomini e Donne ormai da tempi immemori, la vulcanicariserva sempre sorprese imprevedibili. Intollerante nei confronti della storica rivale Gemma Galgani, non è però alla dama torinese che laindirizza il suo ultimo sfogo. In unoinondato di risate, la compagna di sedia di Gianni Sperti si lascia andare ad uno ‘sproloquio’ senza precedenti. La vittima? Un’inaspettata Tinì Cansino. Leggi anche >> Perché Tinì sta a Uomini e Donne? L’opinionista “misteriosa” si rivela“Uomini e Donne”, sta senza precedenti: Maria senza parole Seppur indirettamente è sempre la Galgani a dare il là alla sta della: d’altra ...

infoitcultura : Uomini e Donne, Tina Cipollari perde le staffe: “Hai mostrato il c*** per trent’anni e… - PasqualeMarro : Tina Cipollari sbotta contro Tinì Cansino: “Hai mostrato le tette per 30 anni” - MarioBro66 : Tina e il like a Briatore ?? #gfvip #tzvip #uominiedonne #gregorelli - Italia_Notizie : Uomini e Donne, Tina Cipollari perde le staffe: “Hai mostrato il c*** per trent’anni e adesso…”. La reazione di Mar… - FQMagazineit : Uomini e Donne, Tina Cipollari perde le staffe: “Hai mostrato il c*** per trent’anni e adesso…”. La reazione di Mar… -