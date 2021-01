Biathlon | staffetta maschile Oberhof Programma | orari | tv | chi parteciperà

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Ildomani, venerdì 15 gennaio, vedrà proseguire la Coppa del Mondo 2020-2021 in Germania: adsi sta tenendo la sesta tappa del circuito maggiore, scattata mercoledì con la sprint, mentre domani si disputerà la4×7.5 km. Questa la formazione azzurra al via: ad aprire le danze sarà Thomas Bormolini, seguito in seconda frazione da Lukas Hofer, poi in terza toccherà a Tommaso Giacomel, infine chiusura affidata a Dominik Windisch. La4×7.5 kmscatterà alle ore 14.30. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata ad Eurosport Player ed Euvovision Sports Live, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è ...