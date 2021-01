MotoGP | Martin | ' Moto2 sottovalutata | non lo capisco'

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 2021 è l'anno del grande salto per Jorge: dopo la giusta gavetta nelle classi minori, per il pilota spagnolo è arrivato il momento di approdare in. Ad attenderlo ci saranno il team ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Martin

Motosprint.it

Dopo una stagione in Moto2 segnata dal Covid-19, Jorge Martin è pronto al passaggio in MotoGP. I risultati ottenuti dai debuttanti che lo hanno preceduto gli consentono di sperare in una buona stagion ...MotoGP: Il blocco regolamentare ritarderà il debutto della nuova moto in gara: "La rivoluzione arriverà, Dall'Igna sta lavorando con i suoi ragazzi perché non sopporta di vedere la Ducati perdere. Nel ...