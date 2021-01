Catania, calciomercato in stand-by. Tacopina mette in dubbio arrivo il 15 gennaio (Di martedì 12 gennaio 2021) Due uscite già ufficializzate per il Catania che ha ceduto Emmausso al Lecco e Gatto alla Cavese. La dirigenza rossazzurra in acquisizione procede a piccoli passi visto che l'attuale situazione societaria impone una entrata per ogni uscita. Ci sono già alcuni calciatori monitorati, ma si attende prima di addivenire alla conclusione dell'operazione. Il probabile nuovo presidente Joe Tacopina ha promesso di portare a Catania il centrocampista Zuculini ma il suo approdo a Torre del Grifo è subordinato alla chiusura della trattativa di acquisto del Calcio Catania tra il gruppo dell'avvocato newyorkese e la Sigi. E sempre che questo avvenga prima della conclusione del mercato di riparazione. L'attuale dirigenza tiene d'occhio il difensore classe '96 Anton Kresic del Padova, in prestito dall’Atalanta. All'orizzonte c'è ... Leggi su itasportpress (Di martedì 12 gennaio 2021) Due uscite già ufficializzate per ilche ha ceduto Emmausso al Lecco e Gatto alla Cavese. La dirigenza rossazzurra in acquisizione procede a piccoli passi visto che l'attuale situazione societaria impone una entrata per ogni uscita. Ci sono già alcuni calciatori monitorati, ma si attende prima di addivenire alla conclusione dell'operazione. Il probabile nuovo presidente Joeha promesso di portare ail centrocampista Zuculini ma il suo approdo a Torre del Grifo è subordinato alla chiusura della trattativa di acquisto del Calciotra il gruppo dell'avvocato newyorkese e la Sigi. E sempre che questo avvenga prima della conclusione del mercato di riparazione. L'attuale dirigenza tiene d'occhio il difensore classe '96 Anton Kresic del Padova, in prestito dall’Atalanta. All'orizzonte c'è ...

Due uscite già ufficializzate per il Catania che ha ceduto Emmausso al Lecco e Gatto alla Cavese. La dirigenza rossazzurra in acquisizione procede a piccoli passi visto che l’attuale situazione societ ...

