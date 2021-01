Roma | violenta e riempie di botte in continuazione la moglie | poi si rifugia dall’amante | arrestato 37enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Si è recata presso gli uffici della Polizia Locale I Gruppo Centro (ex Trevi) di via della Greca e ha denunciato le violenze e gli atti persecutori subiti da parte del marito. E’ successo sabato pomeriggio, quando una donna cinese di 35 anni ha deciso di raccontare le violenze in ambito domestico che, come ha riferito lei stessa, duravano da tempo e che l’hanno spesso costretta a ricorrere alle cure mediche in ospedale. La 35enne, infatti, era stata dimessa proprio il giorno precedente dall’ospedale, con una prognosi superiore a 20 giorni, per un trauma cranio facciale e violenza sessuale. Da qui la decisione della vittima, impaurita ed esasperata, di denunciare i maltrattamenti subiti dal marito da tempo agli agenti di Polizia Locale. I fatti La donna, quando ha sporto denuncia, ha manifestato una grande preoccupazione per le tre figlioletti minori di 6, 10 e 11 anni che vivevano ...