LIVE Fognini-Chardy 6-7 7-6 0-1, ATP Antalya in DIRETTA: comincia il set decisivo! (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Buon inizio del francese: decimo ace. 40-15 Chardy è lento in uscita dal servizio: ne approfitta l’azzurro. 30-0 Servizio e diritto del francese. 15-0 Buona prima di Chardy. INIZIO TERZO SET 11.09 Ritorna il tennista azzurro dal toilet break. 11.06 Fabio Fognini fa e disfa ma vince il secondo parziale al tie-break per 7 punti a 1! L’azzurro conduceva 3-0 ma si è fatto rimontare: soltanto la rimonta nel decimo gioco ha permesso di non perdere il match e prolungarlo grazie al calo di Chardy. FINE SECONDO SET 7-1 SECONDO SET Fognini! L’azzurro pareggia i conti. 1-6 5 SET POINT Fognini! Chardy crollato fisicamente in questo finale. 1-5 Altro mini-break azzurro! Rovescio lungolinea e risposta ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Buon inizio del francese: decimo ace. 40-15è lento in uscita dal servizio: ne approfitta l’azzurro. 30-0 Servizio e diritto del francese. 15-0 Buona prima di. INIZIO TERZO SET 11.09 Ritorna il tennista azzurro dal toilet break. 11.06 Fabiofa e disfa ma vince il secondo parziale al tie-break per 7 punti a 1! L’azzurro conduceva 3-0 ma si è fatto rimontare: soltanto la rimonta nel decimo gioco ha permesso di non perdere il match e prolungarlo grazie al calo di. FINE SECONDO SET 7-1 SECONDO SET! L’azzurro pareggia i conti. 1-6 5 SET POINTcrollato fisicamente in questo finale. 1-5 Altro mini-break azzurro! Rovescio lungolinea e risposta ...

zazoomblog : LIVE Fognini-Chardy 6-7 4-5 ATP Antalya in DIRETTA: altro break del francese che serve per il match! - #Fognini-Ch… - zazoomblog : LIVE Fognini-Chardy 5-6 ATP Antalya in DIRETTA: l’azzurro recupera e serve per restare nel set - #Fognini-Chardy… - zazoomblog : LIVE Fognini-Chardy 3-4 ATP Antalya in DIRETTA: controbreak dell’azzurro! - #Fognini-Chardy #Antalya #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE Fognini-Chardy 0-0 ATP Antalya in DIRETTA: in palio i quarti di finale in Turchia! - #Fognini-Chardy #Antalya… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Antalya 2021 - Fabio Fognini torna in campo per provare a ottenere il pass per i quarti di final… -