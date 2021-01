**Recovery: trattativa parte in salita, per Iv bozza piano da chiarire** (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – L’appuntamento è alle 18 con i capidelegazione e i responsabili Recovery delle forze di maggioranza. Ma la riunione con il premier Giuseppe Conte parte in salita. Se Pd e M5S hanno giudicato positivamente la bozza del piano elaborata da Roberto Gualtieri e Enzo Amendola dopo gli incontri con i partiti, Italia Viva nutre più di una perplessità. Quelle 13 pagine del documento non sono considerate esaustive. “E’ quanto meno criptico, c’è molto da chiarire. Come si possono descrivere 200 miliardi in 13 pagine?”, dicono fonti Iv all’Adnkronos. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Roma, 8 gen. (Adnkronos) – L’appuntamento è alle 18 con i capidelegazione e i responsabili Recovery delle forze di maggioranza. Ma la riunione con il premier Giuseppe Contein. Se Pd e M5S hanno giudicato positivamente ladelelaborata da Roberto Gualtieri e Enzo Amendola dopo gli incontri con i partiti, Italia Viva nutre più di una perplessità. Quelle 13 pagine del documento non sono considerate esaustive. “E’ quanto meno criptico, c’è molto da chiarire. Come si possono descrivere 200 miliardi in 13 pagine?”, dicono fonti Iv all’Adnkronos. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

