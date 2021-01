Switch meglio di PS5 e Xbox Series X/S, domina le vendite giapponesi dell'ultima settimana del 2020 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Famitsu ha pubblicato i dati dedicati alle vendite di software e hardware in Giappone per l'ultima settimana del 2020. Forse senza troppa sorpresa, ancora una volta Nintendo Switch ha dominato la classifica, vendendo oltre 312.000 unità, superando di gran lunga PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La PS4 è stata la seconda console più venduta della settimana e ha avuto un buon vantaggio di oltre 7.000 unità rispetto alla nuova next-gen, PS5, che si è classificata terza. Xbox Series X/S, nel frattempo, si sono piazzate ultime, con persino il 3DS che è riuscito a vendere di più. Dal punto di vista software, il titolo strategico di Konami Momotaro Dentetsy: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! è ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 7 gennaio 2021) Famitsu ha pubblicato i dati dedicati alledi software e hardware in Giappone per l'del. Forse senza troppa sorpresa, ancora una volta Nintendohato la classifica, vendendo oltre 312.000 unità, superando di gran lunga PlayStation 5 eX/S. La PS4 è stata la seconda console più vendutae ha avuto un buon vantaggio di oltre 7.000 unità rispetto alla nuova next-gen, PS5, che si è classificata terza.X/S, nel frattempo, si sono piazzate ultime, con persino il 3DS che è riuscito a vendere di più. Dal punto di vista software, il titolo strategico di Konami Momotaro Dentetsy: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! è ...

