Vaccini, in Lombardia 46mila siringhe inadatte (Di mercoledì 6 gennaio 2021) commenta Con la prima fornitura di Vaccini del 30 dicembre in Lombardia sono arrivate 46mila siringhe inadatte. Si tratta di siringhe da 5 ml troppo grandi per un totale di 11.060 e di circa 35mila da ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 6 gennaio 2021) commenta Con la prima fornitura didel 30 dicembre insono arrivate. Si tratta dida 5 ml troppo grandi per un totale di 11.060 e di circa 35mila da ...

petergomezblog : Vaccini anti-Covid in Italia, la situazione: in un giorno 60mila dosi somministrate, quasi raggiunta quota 180mila.… - LegaSalvini : ECCO L'ENNESIMO FLOP DI ARCURI: 'SIRINGHE INADATTE PER VACCINI' - fattoquotidiano : Vaccini, partenza flop in Lombardia: ferie e mancanza di personale sono una scusa. Puglia caso virtuoso, Lopalco: ‘… - infoitinterno : Vaccini anticovid: martedì 5 sono stati 7.800 in Lombardia - PonytaEle : RT @alepanzaoff: Dopo il disastro delle #mascherine nella prima ondata ora il pessimo #Arcuri manda in #Lombardia siringhe sbagliate per fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Lombardia Lombardia, dal Covid all'influenza: le vaccinazioni procedono a rilento Il Messaggero Milano, la Befana atterra a palazzo Lombardia: carbone alla giunta regionale

Rifondazione Comunista: "Quest’anno la Befana atterra a palazzo Lombardia per consegnare alla Giunta Fontana un sacco di carbone per la pessima gestione dell’emergenza sanitaria costata oltre 25 mila ...

Sedici storie di ammalati. Per dare voce anche a chi non ce l'ha fatta

In «C’è una veste bianca anche per noi» Vittore De Carli (Unitalsi Lombarda) raccoglie le testimonianze di dolore, solitudine, fede e solidarietà di chi ha affrontato il virus. Fino al dono di sé ...

