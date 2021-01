Napoli-Spezia, Insigne: “E’ mancata la cattiveria. Dovrei trascinare i miei compagni” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Sicuramente oggi è mancata la cattiveria sotto porta, anche io potevo fare di più e mi dispiace. Dovrei essere io a trascinare i miei compagni, non ci sono riuscito. Ci si deve allenare a non buttarsi giù, capita di abbattersi. Ora dobbiamo essere concentrati e andare avanti. Dobbiamo preparare al meglio la prossima gara”. Lo ha detto Lorenzo Insigne dopo la sconfitta del Napoli contro lo Spezia. “Sono dispiaciuto perché potevo fare di più, quando non ci riesco sto male – ribadisce Insigne -. Il mister e i compagni si aspettano tanto da me. Non riesco a guardare alla prestazione, ma solo al risultato. C’è stata anche un po’ di sfortuna: potevamo stare lì fino a domani e la palla non sarebbe entrata ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021) “Sicuramente oggi èlasotto porta, anche io potevo fare di più e mi dispiace.essere io a, non ci sono riuscito. Ci si deve allenare a non buttarsi giù, capita di abbattersi. Ora dobbiamo essere concentrati e andare avanti. Dobbiamo preparare al meglio la prossima gara”. Lo ha detto Lorenzodopo la sconfitta delcontro lo. “Sono dispiaciuto perché potevo fare di più, quando non ci riesco sto male – ribadisce-. Il mister e isi aspettano tanto da me. Non riesco a guardare alla prestazione, ma solo al risultato. C’è stata anche un po’ di sfortuna: potevamo stare lì fino a domani e la palla non sarebbe entrata ...

