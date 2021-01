Harry Styles paparazzato mano nella mano con una famosa attrice

Leggi su biccy

(Di martedì 5 gennaio 2021)si è fidanzato? Pare di sì, o almeno di questo sono sicuri i media americani. Perez Hilton nelle settimane scorse aveva parlato di una possibile storia tra il cantante degli One Direction e Olivia Wilde (che a novembre si è separata da Jason Sudeikis). A supporto di questi rumor l’inglesino lo scorso week end è statocon l’36enne. Le foto sono state scattate al matrimonio di Jeff Azoff, manager del cantante di Watermelon Sugar (che ha parlato in italiano nel backstage di Golden). Una fonte anonima ha confermato a People questo flirt: “Questo fine settimana erano a Montecito, in California, per un matrimonio. Erano affettuosi con i loro amici, si tenevano per ...