Frasi auguri Befana 2021 da inviare su WhatsApp ad amici e parenti (Di martedì 5 gennaio 2021) Domani, mercoledì 6 gennaio 2021, si festeggia l’Epifania “che tutte le feste si porta via”. Per l’occasione tantissimi di noi riceveranno messaggi di auguri a cui rispondere. Siete alla ricerca di Frasi originali, divertenti e originali per la festa della Befana 2021 da mandare ad amici e parenti? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Qui di seguito alcune Frasi da cui prendere spunto: I miei amici ancora non ci credono che conosco la Befana. Potresti inviarmi una tua foto? Il freddo sta sterminando un’intera generazione di befane. Mi raccomando copriti bene! Non farmi stare in pensiero. Molto spesso gli uomini credono che le donne vengano assunte solo per la loro presenza. Per fortuna tu non hai di questi ... Leggi su tpi (Di martedì 5 gennaio 2021) Domani, mercoledì 6 gennaio, si festeggia l’Epifania “che tutte le feste si porta via”. Per l’occasione tantissimi di noi riceveranno messaggi dia cui rispondere. Siete alla ricerca dioriginali, divertenti e originali per la festa dellada mandare ad? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Qui di seguito alcuneda cui prendere spunto: I mieiancora non ci credono che conosco la. Potresti inviarmi una tua foto? Il freddo sta sterminando un’intera generazione di befane. Mi raccomando copriti bene! Non farmi stare in pensiero. Molto spesso gli uomini credono che le donne vengano assunte solo per la loro presenza. Per fortuna tu non hai di questi ...

tonyoli8 : Tra la varie frasi d'auguri per il nuovo anno, vorrei dire una parolina a chi, all'inizio del 2020, disse 'speriamo… - novambiente : RT @EcoCircolareCom: ??“A tutti, e soprattutto ai #ragazzi, rivolgo il mio augurio speciale, per un 2021 davvero… ecocentrico!” Così @tessa… - EcoCircolareCom : ??“A tutti, e soprattutto ai #ragazzi, rivolgo il mio augurio speciale, per un 2021 davvero… ecocentrico!” Così… - zazoomblog : Auguri di Buona Befana: ecco tutte le frasi da inviare ad amici e parenti - #Auguri #Buona #Befana: #tutte #frasi - zazoomblog : Frasi auguri Befana buona Epifania 2021- Significato religioso e battute sul Covid - #Frasi #auguri #Befana #buona -