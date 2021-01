Juventus, idea Quagliarella per l’attacco. L’indiscrezione (Di martedì 5 gennaio 2021) Clamorosa indiscrezione di mercato: tra i tanti nomi vagliati dalla Juventus per l’attacco anche quello di Fabio Quagliarella L’ultimo nome vagliato dalla Juventus per l’attacco sembra essere quello di Fabio Quagliarella. Come ha rivelato a TopCalcio24 il giornalista Antonio Barillà de La Stampa, sarebbe proprio il giocatore della Sampdoria l’ultima idea dei bianconeri. L’attaccante, attualmente alla Sampdoria, potrebbe tornare a Torino e concludere la stagione proprio sotto la Mole, dove ha vissuto tanti momenti indimenticabili con la maglia della Vecchia Signora. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 gennaio 2021) Clamorosa indiscrezione di mercato: tra i tanti nomi vagliati dallaperanche quello di FabioL’ultimo nome vagliato dallapersembra essere quello di Fabio. Come ha rivelato a TopCalcio24 il giornalista Antonio Barillà de La Stampa, sarebbe proprio il giocatore della Sampdoria l’ultimadei bianconeri. L’attaccante, attualmente alla Sampdoria, potrebbe tornare a Torino e concludere la stagione proprio sotto la Mole, dove ha vissuto tanti momenti indimenticabili con la maglia della Vecchia Signora. Leggi su Calcionews24.com

