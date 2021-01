007 e sicari | chi voleva far fuori Lukashenko in Germania?

Leggi su formiche

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Nuove ombre su Alexander. Questa volta l’accusa è molto pesante e arriva da un suo ex capo dei servizi segreti. In una registrazione di 24 minuti, pubblicata dal sito EU Observer, l’uomo sostiene cheè la mente dietro una serie di omicidi degli ultimi con movente politico in. EU Observer ha spiegato che la registrazione è stata fatta a una conversazione avvenuta ad aprile del 2012 e una delle voci appartiene a Vadim Zaitsev, in quel momento presidente del Comitato per la sicurezza dello Stato della Bielorussia. Ad interloquire con lui sarebbero i rappresentanti dell’unità delle forze speciali “Alpha”. Il file audio è arrivato alla pubblicazione tramite l’attivista di opposizione, ed ex dipendente dell’unità speciale antiterrorismo Almaz, Igor Makar, che dice di essere pronto a parlare in un tribunale ...