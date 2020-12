Ibrahimovic si tuffa nella neve in mutande. Poi scherza: “Perché Sanremo è Zanremo” – Video (Di giovedì 31 dicembre 2020) Zlatan Ibrahimovic sembra già bello carico per la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo. Il campione svedese ha pubblicato sui social un Video in cui, in mutande, si tuffa nella neve, di notte. E scrive: “Zanremo ci siamo (con la “z”, ndr), Perché Sanremo è Zanremo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Zlatansembra già bello carico per la sua partecipazione al prossimo Festival di. Il campione svedese ha pubblicato sui social unin cui, in, si, di notte. E scrive: “ci siamo (con la “z”, ndr),”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

