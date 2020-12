Giuseppe Conte: “Vaccinazione obbligatoria? La escludiamo” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno organizzata dal consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, ha affrontato il tema dei vaccini anti-Covid. “escludiamo di rendere il vaccino obbligatorio – ha affermato il Premier – Confidiamo di poter raggiungere una percentuale importante di vaccinati anche mantenendo una base facoltativa.” SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio, nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno organizzata dal consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, ha affrontato il tema dei vaccini anti-Covid. “di rendere il vaccino obbligatorio – ha affermato il Premier – Confidiamo di poter raggiungere una percentuale importante di vaccinati anche mantenendo una base facoltativa.” SportFace.

