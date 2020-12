Il bimbo ha fretta di nascere: partorisce all'ingresso dell'ospedale (Di martedì 29 dicembre 2020) Brescia, 29 dicembre 2020 - Il bimbo ha fretta di nascere e il parto avviene all'ingresso degli Spedali Civili. E' successo a Brescia dove una donna non è riuscita ad arrivare in reparto dopo le ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 29 dicembre 2020) Brescia, 29 dicembre 2020 - Ilhadie il parto avviene all'degli Spedali Civili. E' successo a Brescia dove una donna non è riuscita ad arrivare in reparto dopo le ...

