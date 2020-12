Claudia Alivernini, la prima vaccinata, attaccata dai no-vax. "Vediamo quando muori" (Di martedì 29 dicembre 2020) Il suo volto è diventato un simbolo della campagna vaccinale contro il covid e i no-vax l’hanno adesso presa di mira sui social. “Ora Vediamo quando muori” si legge in uno dei commenti rivolti a Claudia Alivernini, l’infermiera 29enne dello Spallanzani di Roma, prima vaccinata in Italia contro il coronavirus. prima dell’iniezione, Alivernini aveva bloccato i suoi profili social per tutelarsi, ma gli attacchi sono comunque arrivati sui profili istituzionali che diffondevano la notizia della vaccinazione. Su Instagram sono apparsi due profili fake a suo nome. Si legge sul Messaggero: Chi la conosce bene sa quanto sia rimasta scioccata, chiedendone subito la rimozione. L’infermiera che ha accettato di sottoporsi al vaccino «con ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Il suo volto è diventato un simbolo della campagna vaccinale contro il covid e i no-vax l’hanno adesso presa di mira sui social. “Ora” si legge in uno dei commenti rivolti a, l’infermiera 29enne dello Spallanzani di Roma,in Italia contro il coronavirus.dell’iniezione,aveva bloccato i suoi profili social per tutelarsi, ma gli attacchi sono comunque arrivati sui profili istituzionali che diffondevano la notizia della vaccinazione. Su Instagram sono apparsi due profili fake a suo nome. Si legge sul Messaggero: Chi la conosce bene sa quanto sia rimasta scioccata, chiedendone subito la rimozione. L’infermiera che ha accettato di sottoporsi al vaccino «con ...

chetempochefa : Claudia Alivernini, romana di 29 anni e volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi nella battagli… - Corriere : Claudia , la prima vaccinata: «Da infermiera ho scelto la scienza» - SkyTG24 : Claudia Alivernini è stata la prima infermiera a vaccinarsi in Italia: 'Un piccolo gesto, ma fondamentale per tutti… - salvatore_irato : RT @M49liberorso: Che i no vax sono delle immense, incommensurabili , infinite teste di minchia è già stato detto ? - PulitiElena : RT @fanpage: È stata costretta a cancellarsi dai social. -