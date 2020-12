Atalanta | Gomez resta sul mercato | Gasperini non ne vuole più sapere

(Di martedì 29 dicembre 2020) Il Papusul: il tecnico dell’Atlanta Gian Pieronon nepiùdi lui Nonostante i tentativi della dirigenza dell’, lo strappo fra il Papue il tecnico Gian Pieronon può essere ricucito. L’allenatore, infatti non nepiùdel suo ex capitano., così,sulin attese di offerte anche se le richieste della società sino ad ora hanno bloccato sul nascere ogni possibile trattiva con squadre di Serie A. Leggi su Calcionews24.com

ansacalciosport : Calcio: Atalanta verso ripresa, incognite Gomez e infortuni. L'argentino è sul mercato, Pasalic-Caldara da recupera… - infoitsport : L'Atalanta si prepara al rientro: i rebus restano Gomez e gli infortunati - infoitsport : Atalanta verso la ripresa, incognite Gomez e infortuni - p_iannarelli : 1 settimana al mercato - Atalanta con il caso Gomez. Depaoli via, anticipo Kovalenko? ?@Losapiotmw? ?… - p_iannarelli : Oggi l’Atalanta torna in campo a Zingonia. Da monitorare il caso Papu Gomez ??#Gomez #Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Gomez

Calciomercato Juventus | Paratici e Nedved studiano il colpo olandese per l'attacco bianconero: possibile scambio in vista con il Lione ...Con l’argentino che vorrebbe salutare, i bergamaschi in cerca di alternative: i nomi caldi sono El Shaarawy e Ramirez ...