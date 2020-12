Sci e coronavirus, i cannoni sparaneve ora «sparano» disinfettante (Di lunedì 28 dicembre 2020) «Massima cautela». Il Comitato tecnico scientifico ha bocciato il piano delle Regioni relativo alla riapertura degli impianti sciistici, prevista dall’attuale Dpcm per il 7 gennaio. Una data che difficilmente potrà essere rispettata dato che, stando alle indiscrezioni post-natalizie, il Cts avrebbe presentato una serie di osservazioni al protocollo, ricordando che per ogni decisione che verrà presa sarà fondamentale l’analisi degli indici epidemiologici. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 dicembre 2020) «Massima cautela». Il Comitato tecnico scientifico ha bocciato il piano delle Regioni relativo alla riapertura degli impianti sciistici, prevista dall’attuale Dpcm per il 7 gennaio. Una data che difficilmente potrà essere rispettata dato che, stando alle indiscrezioni post-natalizie, il Cts avrebbe presentato una serie di osservazioni al protocollo, ricordando che per ogni decisione che verrà presa sarà fondamentale l’analisi degli indici epidemiologici.

