Adua parla della violenza sessuale subita La Lorenzini | Calca la mano E il web chiede la squalifica

Nuova esternazione choc per Sonia Lorenzini che ora "deride" Adua del Vesco per la sua violenza subita da ragazzina Alta tensione nella casa del Grande Fratello Vip. Nel giorno di Santo Stefano si accende uno scontro, per ora ancora indiretto, tra Sonia Lorenzini e Auda del Vesco. Le due inquiline fin dal primo momento non hanno mai avuto un rapporto idilliaco, e ora gli screzi che ci sono tra di loro si acuiscono ancora di più dopo le ultime dichiarazioni della Lorenzini. Ciò che è avvenuto nella Casa ha mobilitato tutto (o quasi) il mondo dei social, mettendo in moto uno scontro che sta letteralmente infiammando il web. Tanto è vero che in molti, proprio in queste ore, chiedono a gran voce l'uscita della ex corteggiatrice

