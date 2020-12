Son of the Forest, seguito di The Forest, uscirà nel 2021 e si mostra in un nuovo trailer (Di giovedì 24 dicembre 2020) Circa un anno fa è stato annunciato da Endnight Games Son of the Forest, seguito del survival horror The Forest, originariamente uscito nell'aprile del 2018 per PC e il successivo novembre per PlayStation 4. A quanto pare siamo in dirittura d'arrivo per questo seguito, molto atteso dai fan, che possiamo vedere in azione nel nuovo trailer ufficiale. Ne dà notizie lo sviluppatore su Twitter: "Hey voi tutti, oggi lanciamo il nostro nuovo trailer per 'Son of the Forest'. Tutto quello che vedrete è stato registrato in tempo reale dalla nostra ultima build." Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 24 dicembre 2020) Circa un anno fa è stato annunciato da Endnight Games Son of thedel survival horror The, originariamente uscito nell'aprile del 2018 per PC e il successivo novembre per PlayStation 4. A quanto pare siamo in dirittura d'arrivo per questo, molto atteso dai fan, che possiamo vedere in azione nelufficiale. Ne dà notizie lo sviluppatore su Twitter: "Hey voi tutti, oggi lanciamo il nostroper 'Son of the'. Tutto quello che vedrete è stato registrato in tempo reale dalla nostra ultima build." Leggi altro...

MartiiMar14 : The Enterprise me están haciendo la noche jsjsjsjsjsjsj son unos reyes - The_FIFAGeek : NONONO ME VUELVO LOCO Son una belleza - DANIELEALOFAN : @alexcastriotta 7) Happy Covid disgustoso (foto 1) 8) Commento live Russell (foto 2) 9) Difende un fan razzista (f… - DToffolon : Ma come cazzo fate a stare in casa con jeans, camicia e maglioncino ma siete pazzi io appena torno a casa da qualsi… - Son_of_Laikipia : RT @ManUtd: A Manchester derby in the #CarabaoCup semi-final... ?? #MUFC -

Ultime Notizie dalla rete : Son the Ride sempre, segna sempre: così il soldato Son è diventato uno dei migliori al mondo La Gazzetta dello Sport Leo Shoes di forza in una partita 'pazza': 3-1 a Verona

Contro l'ex Stoytchev Modena va avanti senza problemi, si inguaia ma recupera e porta a casa tre punti fondamentali ...

Perché sono sempre i fratelli minori ad avere la carriera più brillante?

FiveThirtyEight ha cercato di spiegare uno dei fenomeni più curiosi evidenziati dalla scienza dello sport, ma non ditelo a Patrick ...

Contro l'ex Stoytchev Modena va avanti senza problemi, si inguaia ma recupera e porta a casa tre punti fondamentali ...FiveThirtyEight ha cercato di spiegare uno dei fenomeni più curiosi evidenziati dalla scienza dello sport, ma non ditelo a Patrick ...