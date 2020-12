Minacce di morte e risse, al Gf Vip arriva una nuova squalifica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La lite tra Stefania Orlando e Samanta De Grenet sembra essere degenerata nel pomeriggio. La nuova entrata si è lasciata andare a Minacce di morte. In mattinata è scoppiata una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La lite tra Stefania Orlando e Samanta De Grenet sembra essere degenerata nel pomeriggio. Laentrata si è lasciata andare adi. In mattinata è scoppiata una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

TAlOgEON : @stetin2 È un reato penale le minacce di morte. E in diretta in un reality anche peggio. #gfvip - aur24 : RT @raquel_dga: @GrandeFratello Con una che fa minacce di morte ( 'io la UCCIDO' di Samantha) e minacce di lesione personale ( 'le taglio l… - Terry_711 : RT @AspiranteZitel1: Se @GrandeFratello permette le minacce di morte in televisione, bisogna smettere di guardarlo. #GFVIP #fuorisamantha - SaraBoooh : È finita su qualche testata giornalistica rilevante l'episodio di minacce di morte da parte di SDG? #gfvip - ChironnaLaura : RT @raquel_dga: @cumdivido Con una che fa minacce di morte ( 'io la UCCIDO' di Samantha) e minacce di lesione personale ( 'le taglio le gam… -