Milan-Lazio 2-1 | Luis Alberto accorcia | LIVE NEWS

AntoVitiello : La carica della #CurvaSud del #Milan prima della sfida contro la Lazio a #SanSiro, ultima del 2020 prima della sost… - SkySport : Milan-Lazio, show dei tifosi fuori San Siro. VIDEO - Gazzetta_it : Gol! Milan - Lazio 1-0, rete di Rebic A. (MIL) - _treacherous_13 : @catraisabottom Quello della Lazio stile Milan Roma - MilanLiveIT : #MilanLazio, fallo di #Patric su #Rebic: il rigore è netto ?? | La spiegazione -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Lazio

Ecco perché il rigore per il Milan contro la Lazio è netto: c'è un fallo di Patric su Rebic, il tocco di mano non c'entra.Successo esterno per l’Inter, che espugna il campo del Verona 2-1 nell’incontro valido per la 14/a giornata di Serie A. Le reti nella ripresa. La squadra di Conte sblocca il risultato con la rete di L ...