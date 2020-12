Kate Middleton e William, l’indiscrezione choc: «Se vai a casa loro, ecco come ti trattano…» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Kate Middleton e William, l’indiscrezione inaspettata: «Se vai a casa loro, ecco come ti trattano…». I duchi di Cambridge con i loro tre figli, George, Charlotte e Louis, sono tra i membri della famiglia reale più amati dai sudditi di sua maestà. Sempre impeccabili in pubblico, ma come sono nella vita privata? Una fonte ha rivelato a People come si comportano Kate e William fra le mura domestiche di Amner Hall, la loro residenza nel Norfolk. «È una casa incantevole e accogliente – racconta la fonte – non un palazzo lussuoso e soffocante. Kate a casa è molto rilassata, non si dà arie. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 23 dicembre 2020)inaspettata: «Se vai ati». I duchi di Cambridge con itre figli, George, Charlotte e Louis, sono tra i membri della famiglia reale più amati dai sudditi di sua maestà. Sempre impeccabili in pubblico, masono nella vita privata? Una fonte ha rivelato a Peoplesi comportanofra le mura domestiche di Amner Hall, laresidenza nel Norfolk. «È unaincantevole e accogliente – racconta la fonte – non un palazzo lussuoso e soffocante.è molto rilassata, non si dà arie. ...

