Mauro Bellugi perde le gambe nella lotta contro il covid: ondata di affetto sul web (Di martedì 22 dicembre 2020) Mauro Bellugi ha perso entrambe le gambe nella lotta contro il covid: il web lo riempie d’affetto e gli augura una pronta guarigione. Lo scorso 4 novembre Mauro Bellugi, ex calciatore di Inter e Nazionale, è stato ricoverato in ospedale a causa del complicarsi del suo quadro clinico. L’ex sportivo, infatti, ha contratto il covid e faticava a respirare. Le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate ed i medici hanno dovuto amputare entrambe le gambe, già malate da tempo, per evitare che le complicazioni conducessero al decesso. Adesso Mauro sembra essersi ripreso e sta meglio, ma i tempi di recupero saranno decisamente lunghi. La sua tragica storia è ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 22 dicembre 2020)ha perso entrambe leil: il web lo riempie d’e gli augura una pronta guarigione. Lo scorso 4 novembre, ex calciatore di Inter e Nazionale, è stato ricoverato in ospedale a causa del complicarsi del suo quadro clinico. L’ex sportivo, infatti, ha contratto ile faticava a respirare. Le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate ed i medici hanno dovuto amputare entrambe le, già malate da tempo, per evitare che le complicazioni conducessero al decesso. Adessosembra essersi ripreso e sta meglio, ma i tempi di recupero saranno decisamente lunghi. La sua tragica storia è ...

ElTrattore : RT @perchetendenza: 'Forza Mauro': Perché Mauro Bellugi è stato costretto a sottoporsi ad un intervento per l'amputazione delle gambe: avev… - TweetNotizie : Mauro Bellugi, amputate entrambe le gambe dopo il covid: per l'ex Inter intervento d'urgenza - Dipinto1Chiara : RT @fcin1908it: Ex Inter, intervento d'urgenza per Mauro Bellugi: amputate entrambe le gambe - - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli Dramma per l'ex calciatore di Napoli e Inter: gambe amputate a Mauro Bellugi - pistoiasport : Mauro Bellugi, amputate entrambe le gambe: il dramma dell'ex Pistoiese -