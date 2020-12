Lo Spallanzani sceglie i primi 5 vaccinati | si parte da un' infermiera

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 22 dicembre 2020) “La Direzione dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzarocomunica che nella giornata di domenica 27 dicembre, giornata del V-Day, saranno somministrati icinque vaccini anti-COVID a altrettanti dipendenti dell’Istituto e precisamente: una, un operatore socio sanitario (OSS), una ricercatrice e due medici”. Lo precisa in una nota la Direzione dell’INMI Lazzaro. Dopo l’ok dell’Ema “da Pfizer arriveranno 10 mila dosi il 26 dicembre alloche poi saranno trasferite ai vari centri regionali per ilon day del 27 dicembre” ha spiegato Franco Locatelli (Css) al Fatto Quotidiano, precisando che “tra il 30 dicembre e il 4 gennaio dovremmo avere in arrivo nei circa 300 siti regionali altre 3,4 milioni di dosi per 1,7 milioni ...