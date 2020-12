William e Harry | non solo Meghan e Kate | anche i fratelli reali sono in guerra

Leggi su aciclico

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Buckingham Palace, dietro i sorrisi di circostanza, ci‘ guerre fratricide in corso. La storia dei Windsor è piena di rapporti fraterni rovinati dalla primogenitura, che assegna l’eredità del trono a uno e l’eterna etichetta di “secondo” all’altro. Il caso più noto è quello della sorella di sua maestà Elisabetta II, la principessa Margaret, che per una vita ha sofferto, rinfacciandolo alla regina, la mancanza di un ruolo e di una visibilità all’interno della monarchia. Mail rapporto tra Andrea di York e il fratello Carlo, primo erede al trono britannico, non è dei più sereni. Non sarebbe irragionevole, quindi, sealla base della rottura traci fosse l’insofferenza del più giovane, destinato fin dalla nascita a un ruolo di minore importanza. A sostenerlo è il libro ...