Giove e Saturno in linea con la Terra accendono la “Stella di Natale” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il doodle di oggi è dedicato alla congiunzione di Giove e Saturno che in linea con la Terra accendono la “Stella di Natale“. Succede oggi 21 dicembre, giorno del solstizio invernale, ed è il momento cui si verifica la notte di maggiore durata in tutto l’anno. Guardando il cielo tra le ore 17 e le 18 circa, infatti sulla linea dell’orizzonte in basso verso sud-ovest, si potrà vedere ad occhio nudo la congiunzione strettissima dei pianeti giganti del nostro sistema solare: Giove e Saturno. L’osservazione ad occhio nudo però non ci permetterà di distinguere separatamente i due pianeti in quanto si presenteranno sovrapposti. Il fenomeno astronomico è decisamente insolito ed è naturalmente solo un effetto della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il doodle di oggi è dedicato alla congiunzione diche incon lala “di“. Succede oggi 21 dicembre, giorno del solstizio invernale, ed è il momento cui si verifica la notte di maggiore durata in tutto l’anno. Guardando il cielo tra le ore 17 e le 18 circa, infatti sulladell’orizzonte in basso verso sud-ovest, si potrà vedere ad occhio nudo la congiunzione strettissima dei pianeti giganti del nostro sistema solare:. L’osservazione ad occhio nudo però non ci permetterà di distinguere separatamente i due pianeti in quanto si presenteranno sovrapposti. Il fenomeno astronomico è decisamente insolito ed è naturalmente solo un effetto della ...

