Sci alpino | Kilde concede il bis e doma la Saslong Paris e gli azzurri indietro

(Di sabato 19 dicembre 2020) Sempre e solo Norvegia in Val Gardena. Aleksander Aamodtil bis dopo il superG e conquista la vittoria in discesa libera. Dodicesimo successo dal 2009 per un norvegese sullae terzo in carriera persu questa pista. Un dominio incontrastato della nazione scandinava, che conferma un feeling eccezionale con la. Secondo posto e primo podio della carriera per l’americano Ryan Cochran-Siegle, staccato di 22 centesimi dal vincitore. In terza posizione ha chiuso lo svizzero Beat Feuz con 54 centesimi da. Quarti a pari merito lo statunitense Bryce Bennett ed il norvegese Kjetil Jansrud, entrambi staccati di 62 centesimi dalla vetta della classifica. Grande prova della squadra americana, con Jared Goldberg sesto a 72 centesimi. Chiudono la Top-10 lo ...