Convocati Sassuolo | sono 24 gli uomini scelti da De Zerbi L’elenco completo

(Di sabato 19 dicembre 2020)24 glida Roberto Deper la gara contro il Milan. Ecco la lista completa dei calciatori a disposizione per la partita Roberto Deha fatto le sue scelte per la gara di domani contro il Milan.24 i calciatori. Ecco. PORTIERI 47 Andrea CONSIGLI 56 Gianluca PEGOLO 63 Stefano TURATI DIFENSORI 2 MARLON 5 Kaan AYHAN 6 ROGERIO 13 Federico PELUSO 17 Mert MÜLDÜR 21 Vlad CHIRICHES 22 Jeremy TOLJAN 31 Gian Marco FERRARI 77 Giorgos KYRIAKOPOULOS CENTROCAMPISTI 4 Francesco MAGNANELLI 8 Maxime LOPEZ 10 Filip DJURICIC 14 Pedro OBIANG 23 Junior TRAORE 68 Mehdi BOURABIA ATTACCANTI 7 Jeremie BOGA 9 Francesco CAPUTO 18 Giacomo RASPADORI 25 Domenico BERARDI 27 Lukas HARASLIN 92 Gregoire DEFREL Leggi su Calcionews24.com

capuanogio : Il #Milan perde anche #Rebic per la trasferta contro il #Sassuolo. I convocati di #Pioli nel reparto attaccanti son… - luigiscortecci : RT @capuanogio: Il #Milan perde anche #Rebic per la trasferta contro il #Sassuolo. I convocati di #Pioli nel reparto attaccanti sono Colomb… - gabrielemonaco0 : RT @MilanNewsit: Sassuolo-Milan, i convocati di De Zerbi: recuperano Chiriches, Defrel e Caputo - CanaleSassuolo : Convocati Sassuolo-Milan: fuori Schiappacasse e Locatelli nei 24 di De Zerbi - sportface2016 : #SassuoloMilan, i convocati di #DeZerbi -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Sassuolo

Il Sassuolo ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Milan di domani pomeriggio alle 15: Roberto De Zerbi dovrà fare a meno, oltre che dello squalificato Manuel Locatelli, anche ...Sono 24 gli uomini scelti da Roberto De Zerbi per la gara contro il Milan. Ecco la lista completa dei calciatori a disposizione per la partita ...