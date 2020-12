Restrizioni a Natale, il parere di Massimo Galli: “Non so se basterà” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il primario del Sacco ipotizza una certa incertezza circa le misure che il Governo si appresta ad ufficializzare nelle prossime ore. Massimo Galli terza ondata (Facebook)Responsabile del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli si è espresso in merito alle Restrizioni che dovrebbero partire da qui a qualche giorno per contenere l’epidemia nel corso delle festività natalizie. Galli, appare abbastanza confuso circa le modalità d’azione del Governo, modalità che potrebbero, secondo lui, addirittura rendere vane proprio le stesse misure che si intende lanciare in questi giorni. “In realtà, perché ci sono stati diversi giorni in cui le cose sono andate in un altro modo – spiega il docente all’università Statale del capoluogo lombardo – ... Leggi su chenews (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il primario del Sacco ipotizza una certa incertezza circa le misure che il Governo si appresta ad ufficializzare nelle prossime ore.terza ondata (Facebook)Responsabile del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano,si è espresso in merito alleche dovrebbero partire da qui a qualche giorno per contenere l’epidemia nel corso delle festività natalizie., appare abbastanza confuso circa le modalità d’azione del Governo, modalità che potrebbero, secondo lui, addirittura rendere vane proprio le stesse misure che si intende lanciare in questi giorni. “In realtà, perché ci sono stati diversi giorni in cui le cose sono andate in un altro modo – spiega il docente all’università Statale del capoluogo lombardo – ...

