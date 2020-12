Sci alpino | la mitica Saslong apre i battenti Norvegesi favoriti | Paris e Innerhofer a caccia del podio

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La Coppa del Mondo maschile di scifa tappa in uno dei posti storici del Circo Bianco, uno dei templi della velocità. Da venerdì infatti sarà la Val Gardena e laad ospitare gli uomini-jet con in programma un supergigante ed una discesa. Una pista storica, con alcuni passaggi iconici come le Gobbe del Cammello solo per citare uno; per una gara cheun ciclo tutto italiano con Alta Badia, Campiglio e Bormio in rapida successione. Gli uomini-jet arrivano dal fine settimana in Val d’Isere che ha regalato sorprese clamorose, con due prime volte in Coppa del Mondo come quella dello svizzero Mauro Caviezel in supergigante e soprattutto quella dello sloveno Martin Cater, che in discesa ha sorpreso tutti gli avversari, andando a vincere con il pettorale numero quarantuno. Val Gardena che è stata ...