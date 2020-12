L’arte segreta dell’albero

Leggi su vanityfair

Questo articolo è pubblicato sul numero 51 di Vanity Fair in edicola fino al 22 dicembre 2020. Bisogna salire i 48 scalini fino al secondo piano del settecentesco Palazzo Pandola, farseli tutti col fiatone, per misurare la distanza che esiste tra uno sguardo nuovo e la città classica, per sentire la gioiosa fatica di un'ascesa, insieme la similitudine e la divergenza dalla tradizione che a Napoli può metterti il piombo nelle gambe o sollevarti tra le nuvole, secondo che ciascuno la interpreti assecondando questo o quell'aspetto, la pece dei vicoli o la sua millenaria intelligenza. A 250 metri dal monastero di Santa Chiara dove Roberto Murolo cantava pensando a Napule comm'era, accosto al palazzo nel quale a metà '800 visse Edgar Degas, è fiorita una scommessa iniziata come un miracolo, pari alla bomba caduta durante la guerra sul soffitto della navata centrale della chiesa del Gesù Nuovo poco distante, e rimasta inesplosa là, a testimonianza che ogni cosa può accadere al popolo che ha 52 santi patroni dal sangue sciolto, eppure mai protetto davvero fino in fondo. Forse ha ragione Luciano Stella, quando parla della sua creatura, la MAD Entertainment, e dice che non si sentono «né eredi di qualcuno né innovatori di qualcosa» in questa casa di produzione, questo studio di animazione giunto ai dieci anni di vita con 3 David di Donatello, 2 Nastri d'argento, premi a Venezia e agli European Film Awards. Luciano Stella.