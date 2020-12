Calcio, il Napoli nei guai: l’annuncio su Dries Mertens (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il comunicato del Napoli su Dries Mertens parla di “trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale” e di condizioni che “saranno rivalutate tra 3 settimane”. Ancora una brutta notizia per il Napoli. A metà pomeriggio si è appreso che il 2020 di Dries Mertens è finito in anticipo. Il fuoriclasse L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il comunicato delsuparla di “trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con interessamento del comparto mediale” e di condizioni che “saranno rivalutate tra 3 settimane”. Ancora una brutta notizia per il. A metà pomeriggio si è appreso che il 2020 diè finito in anticipo. Il fuoriclasse L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI Trauma distorsivo 1-2 grado caviglia sinistra per Mertens Le sue condizioni saranno rivalutate tra… - cn1926it : #Milik, il suo agente a breve in Italia. Da valutare le proposte di Atletico e #Juventus: il punto - cn1926it : #Maradona, spunta un nuovo murale all'esterno del Centro Paradiso | FOTO - realwarriale2 : RT @CorSport: #Bruscolotti: '#Ronaldo al posto di #Insigne? Alla #Juve permettono cose che ad altri...' - aza_calcio : ????#Napoli: Brutto colpo per il club partenopeo, trauma distorsivo di primo/secondo grado alla caviglia sinistra con… -