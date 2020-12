GF Vip, Giulia Salemi scoppia a piangere per colpa di Cristiano Malgioglio: “Non devi mettermi in croce” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tensione al Grande Fratello Vip 5 Venerdì scorso nella casa del Grande Fratello Vip 5 sono entrati tre nuovi concorrenti e son da subito ci sono stati dei contrasti con i senior che vivono lì dentro da circa tre mesi. Nelle ultime ore Cristiano Malgioglio e Giulia Salemi sono arrivati ad uno scontro a causa delle new entry. Tutto è partito da Samantha De Grenet e Filippo Nardi che sembrano tenere molto alla pulizia dell’appartamento sito a Cinecittà. Infatti, il conte inglese e la soubrette si sarebbero lamentati delle condizioni igieniche degli ambienti. Per questo motivo, quando l’influencer italo-persiana non ha buttato una bottiglia nella spazzatura ed è stata rimproverata dai due, avrebbe risposto: “Non sapevo fosse entrata un’impresa di pulizia”. Il rimprovero di Cristiano ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tensione al Grande Fratello Vip 5 Venerdì scorso nella casa del Grande Fratello Vip 5 sono entrati tre nuovi concorrenti e son da subito ci sono stati dei contrasti con i senior che vivono lì dentro da circa tre mesi. Nelle ultime oresono arrivati ad uno scontro a causa delle new entry. Tutto è partito da Samantha De Grenet e Filippo Nardi che sembrano tenere molto alla pulizia dell’appartamento sito a Cinecittà. Infatti, il conte inglese e la soubrette si sarebbero lamentati delle condizioni igieniche degli ambienti. Per questo motivo, quando l’influencer italo-persiana non ha buttato una bottiglia nella spazzatura ed è stata rimproverata dai due, avrebbe risposto: “Non sapevo fosse entrata un’impresa di pulizia”. Il rimprovero di...

Ultime Notizie dalla rete : Vip Giulia Al "Grande Fratello Vip" cresce l'affinità tra Giulia e Pierpaolo TGCOM Gf Vip: Selvaggia chiamata in confessionale ma è eliminata

Gaffe al Gf Vip. Gli autori del reality di Canale 5 hanno chiamato Selvaggis Roma in confrssionale. Peccato però che l'influencer romana è uscita dalla casa da una settimana.

Giulia Salemi racconta la sua malattia: “Il tumore e la cicatrice sul mio corpo”

La gieffina ha di recente parlato nella casa della cicatrice che porta sul seno, conseguenza di un intervento per un tumore ...

