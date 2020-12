Robbie Williams diventa Boris Johnson per “Can’t Stop Christmas” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una scena tipicamente natalizia: inizia con Robbie Williams nel suo salotto addobbato per le feste davanti al caminetto il video del suo nuovo singolo "Can't Stop Christmas" contenuto nella versione deluxe dell'album "The Christmas Present" già disponibile in digitale. Nell'ironico video, diretto da Dan Massie, si parla del Natale diverso con il covid, delle riunioni via facetime e zoom, del disinfettante per le mani come regalo perfetto e di Babbo Natale a due metri di distanza, per il distanziamento sociale.Un brano che vuole dare speranza e allegria, soprattutto quando Robbie Williams accende la tv e si trasforma nel primo ministro britannico Boris Johnson nel pieno di un briefing a Downing Street con i suoi consulenti scientifici. Finiscono tutti a ballare e a ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una scena tipicamente natalizia: inizia connel suo salotto addobbato per le feste davanti al caminetto il video del suo nuovo singolo "Can'tChristmas" contenuto nella versione deluxe dell'album "The Christmas Present" già disponibile in digitale. Nell'ironico video, diretto da Dan Massie, si parla del Natale diverso con il covid, delle riunioni via facetime e zoom, del disinfettante per le mani come regalo perfetto e di Babbo Natale a due metri di distanza, per il distanziamento sociale.Un brano che vuole dare speranza e allegria, soprattutto quandoaccende la tv e si trasforma nel primo ministro britanniconel pieno di un briefing a Downing Street con i suoi consulenti scientifici. Finiscono tutti a ballare e a ...

