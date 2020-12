Il Paradiso delle signore trama 15 dicembre: Giuseppe svela cosa gli è successo, Agnese prende una decisione (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nella puntata di martedì 15 dicembre del Paradiso delle signore vedremo che Giuseppe Amato avrà un faccia a faccia con tutta la famiglia. L’uomo proverà a fare finta di nulla ma i presenti non glielo consentiranno. Il protagonista, dunque, dovrà spiegare per quale motivo è stato assente per così tanto tempo. Armando e Agnese, intanto, si troveranno ad avere un confronto molto interessante durante il quale la donna rivelerà al magazziniere le sue intenzioni. Al grande magazzino, invece, l’iniziativa delle ceste regalo si rivelerà un grande successo. trama 15 dicembre: il confronto tra Giuseppe e la famiglia La trama della puntata del 15 dicembre del ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 14 dicembre 2020) Nella puntata di martedì 15delvedremo cheAmato avrà un faccia a faccia con tutta la famiglia. L’uomo proverà a fare finta di nulla ma i presenti non glielo consentiranno. Il protagonista, dunque, dovrà spiegare per quale motivo è stato assente per così tanto tempo. Armando e, intanto, si troveranno ad avere un confronto molto interessante durante il quale la donna rivelerà al magazziniere le sue intenzioni. Al grande magazzino, invece, l’iniziativaceste regalo si rivelerà un grande15: il confronto trae la famiglia Ladella puntata del 15del ...

