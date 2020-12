Daniel Moder | chi è il marito di Julia Roberts?

Leggi su giornal

(Di lunedì 14 dicembre 2020)è ildiè una delle attrici più amate di Hollywood e lei ed ilsono una delle coppie più invidiate del mondo dei riflettori., detto Danny, è un cameraman e direttore della fotografia ed è nato il 31 Gennaio 1969 in California. Era l’anno 2000 quando lo sguardo diha incrociato quello di Danny, proprio sul set del film The Mexican. Entrambi con il cuore impegnato, lui con Vera Steimberg, lei con Benjamin Bratt. Ma impossibile non ascoltare quel sussulto e i due decisero presto di sposarsi. Correva l’anno 2002 quando i due hanno pronunciato il fatidico ‘si’. All’epoca...