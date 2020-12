Con l'uso delle mascherine "sparisce" pure l'influenza (Di domenica 13 dicembre 2020) Tiziana Paolocci L'incidenza è di 1,9 casi per mille assistiti Le barriere anti-Covid, ovvero l'effetto combinato mascherine-distanziamento-igiene delle mani, ha avuto l'effetto di abbattere l'incidenza dell'influenza stagionale. Il ceppo virale influenzale di quest'anno è stato identificato in Italia per la prima volta il 29 settembre, ma la diffusione del virus è praticamente inesistente al momento nel nostro Paese. Una buona notizia che emerge dal rapporto settimanale InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità, riferito al periodo 30 novembre-6 dicembre. Dalla lettura dei dati si vede che l'incidenza delle sindromi influenzali è «stabile e sotto la soglia basale», pari a 1,9 casi per mille assistiti. Lo scorso anno, nella stessa quarantanovesima settimana, la curva ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 dicembre 2020) Tiziana Paolocci L'incidenza è di 1,9 casi per mille assistiti Le barriere anti-Covid, ovvero l'effetto combinato-distanziamento-igienemani, ha avuto l'effetto di abbattere l'incidenza dell'stagionale. Il ceppo viralele di quest'anno è stato identificato in Italia per la prima volta il 29 settembre, ma la diffusione del virus è praticamente inesistente al momento nel nostro Paese. Una buona notizia che emerge dal rapporto settimanale InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità, riferito al periodo 30 novembre-6 dicembre. Dalla lettura dei dati si vede che l'incidenzasindromili è «stabile e sotto la soglia basale», pari a 1,9 casi per mille assistiti. Lo scorso anno, nella stessa quarantanovesima settimana, la curva ...

