Bimba di 7 anni violentata da 2 uomini: abbandonata senza sensi sul tetto di una casa (Di domenica 13 dicembre 2020) Una Bimba scomparsa da casa è stata trovata diverse ore dopo senza sensi e ferita sul tetto di un’abitazione: è stata stuprata da due adulti Sconcertante scoperta quella fatta dalle autorità in un villaggio nel distretto di Muzaffarnagar, nell’Uttar Pradesh, India, dove una bambina di soli 7 anni sarebbe stata presumibilmente violentata da due uomini. La Bimba era scomparsa da alcune ore e non trovandola la sua famiglia ha immediatamente iniziato a cercarla nei dintorni dell’abitazione. Solo diverse ore dopo è stata trovata priva di sensi e sanguinante sul tetto di una casa, nella giurisdizione della polizia di Budhana. Un’indagine è stata avviata con accuse rivolte contro due ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 13 dicembre 2020) Unascomparsa daè stata trovata diverse ore dopoe ferita suldi un’abitazione: è stata stuprata da due adulti Sconcertante scoperta quella fatta dalle autorità in un villaggio nel distretto di Muzaffarnagar, nell’Uttar Pradesh, India, dove una bambina di soli 7sarebbe stata presumibilmenteda due. Laera scomparsa da alcune ore e non trovandola la sua famiglia ha immediatamente iniziato a cercarla nei dintorni dell’abitazione. Solo diverse ore dopo è stata trovata priva die sanguinante suldi una, nella giurisdizione della polizia di Budhana. Un’indagine è stata avviata con accuse rivolte contro due ...

