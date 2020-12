Crotone e Udinese vincono i due scontri salvezza del pomeriggio

(Di sabato 12 dicembre 2020) di Thomas Nigido Nel match delle 15:00 ilasfalta lo Spezia nel primo dei due match interessanti per quanto riguarda la lotta alla. Ad aprire le marcature è Messias per i calabresi al ...

sportface2016 : #UdineseCrotone, i convocati di #Gotti: out #DeMaio e #Okaka - CampoFattore : #SerieA, le designazioni arbitrali della 12a giornata: #Udinese-#Crotone: Di Martino #Benevento-#Lazio: Pairetto… - Udinese_1896 : I bianconeri a disposizione di Mister Gotti per la gara contro il #Crotone #UdineseCrotone #ForzaUdinese #AlèUdin - ItaSportPress : Crotone, Stroppa: 'Finalmente la vittoria, ma con l'Udinese sarà altra finale' - - battitomilan7 : CALENDARIO FINO AL 17/1 -Inter- NAPOLI SPEZIA Verona CROTONE Sampdoria Roma JUVE _______ -Juve- Atalanta PARMA Fior… -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Udinese

L’Udinese ha reso noto l’elenco dei convocati di Luca Gotti per la sfida salvezza della Dacia Arena contro il Crotone. Due assenze pesanti per i friulani, visto che non recuperano Di Maio e Okaka. Ecc ...« Calcio, Serie A: Udinese-Crotone Calcio, Serie A: Benevento-Lazio » ...