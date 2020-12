GTA Online: ricompense triple nelle gare multiveicolo e nelle prove a tempo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Fino al 14 dicembre, metti alla prova la tua capacità di guidare veicoli di ogni tipo, dalle barche ai jet; le gare multiveicolo fruttano ricompense triple a tutti i partecipanti. Sperimenta e sii creativo: ti divertirai! Se preferisci lanciarti in una gara contro il tempo, sappi che i maniaci della velocità avranno GTA$ e RP tripli nelle prove a tempo. Completa con successo una Prova a tempo e una Prova a tempo per RC prima del 15 dicembre per avere 600.000 GTA$. Il primo premio della settimana: la Benefactor Stirling GT Fai un salto nell’atrio del Casinò e Resort Diamond e fai una giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, abbigliamento e altri misteriosi premi. Il primo premio della ... Leggi su gamerbrain (Di venerdì 11 dicembre 2020) Fino al 14 dicembre, metti alla prova la tua capacità di guidare veicoli di ogni tipo, dalle barche ai jet; lefruttanoa tutti i partecipanti. Sperimenta e sii creativo: ti divertirai! Se preferisci lanciarti in una gara contro il, sappi che i maniaci della velocità avranno GTA$ e RP tripli. Completa con successo una Prova ae una Prova aper RC prima del 15 dicembre per avere 600.000 GTA$. Il primo premio della settimana: la Benefactor Stirling GT Fai un salto nell’atrio del Casinò e Resort Diamond e fai una giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, abbigliamento e altri misteriosi premi. Il primo premio della ...

