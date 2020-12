Basket | Eurolega 2020-2021 | Il Barcellona piega una coriacea Olimpia Milano grazie a un grande quarto periodo

Leggi su oasport

(Di sabato 12 dicembre 2020) L’cade in casa del, nel secondo match settimanale di, al termine di una partita intensa ed entusiasmante. I meneghini hanno tenuto testa ai rivali per trentacinque minuti, prima di crollare nella seconda parte deldove i blaugrana si sono resi protagonisti di una sfuriata micidiale. Infatti, nei sei primi conclusivi i catalani hanno segnato la bellezza di ventisette punti, coi quali hanno ribaltato una sfida che, fino a quel momento, li aveva visti decisamente in difficoltà. L’incontro è andato in archivio con il risultato finale di 87-71. Parte forte ilche apre il match con un parziale di 11-0. Dopodiché, però, l’Armani inizia a ingranare, trascinata da un ...