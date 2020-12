Paolo Rossi | il commovente saluto di Trapattoni | “I giocatori non dovrebbero andarsene prima degli allenatori”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) La notizia è arrivata nel cuore della notte.E' morto all'età di 64 anni, sconfitto da un male incurabile. Simbolo dell'Italia campione del mondo del 1982, Pablito trascinò gli azzurri in Spagna a suon di gol: tre reti al Brasile, due alla Polonia, uno alla Germania in finale.Dopo la tragica notizia, il mondo del calcio si è mobilitato per omaggiare l'eroe del Mundial. Tanti i messaggi sui social di amici, colleghi, avversari e tifosi.ildi Giovanni. "Ciao... Inonallenatori", ha scritto l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana su Twitter.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/giovanni ...

Gazzetta_it : Terribile lutto nel mondo del calcio: è morto Paolo Rossi #Rip Pablito - geglobo : Morre o ex-atacante italiano Paolo Rossi, algoz do Brasil na Copa de 82, informa a 'Gazzetta dello Sport'… - Gazzetta_it : È morto Paolo #Rossi: il calcio e l'Italia piangono il simbolo dell'Italia Mondiale del 1982

Un messaggio "irrituale", quello di Sergio Mattarella per Paolo Rossi , che va ben oltre il linguaggio un po' formale e burocratico ...Il Trap ha affidato a Twitter il suo saluto a Pablito. I due sono stati grandi protagonisti dei successi della Juve degli anni Ottanta ...Paolo Rossi (Prato, 23 settembre 1956) è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, dirigente del L.R. Vicenza. Campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982.. Soprannominato Pablito, lo si ricorda principalmente per le sue prodezze e per i suoi gol al Mondiale 1982 dove, oltre a vincerlo, si aggiudicò anche il titolo di capocannoniere.Paolo Rossi, il ricordo della stampa straniera: il "boia del Brasile" ed "eroe dell'Italia" La notizia della morte di Pablito ha fatto subito il giro del mondo.Leggi su Sky TG24 l'articolo Paolo Rossi, da Zoff a Cabrini il cordoglio per la scomparsa del campione