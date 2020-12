Amici, Rudy Zerbi svela “Arisa ha un nuovo fidanzato” e lei fuori di sé lo zittisce, momenti di tensione (Di giovedì 10 dicembre 2020) Quest’anno ad Amici spesso ci sono “i fuochi di artificio” tra i professori. Chi più di tutti non se le manda a adire è Lorella Cuccarini con la collega Alessandra Celentano e, spesso, Arisa con Anna Pettinelli. E proprio tar loro due è iniziata una discussione che poi ha coinvolto Rudy Zerbi, prima in modo amichevole ma poi i toni sono diventati tesi. Vediamo cosa è accaduto. La discussione tra Arisa e Anna Pettinelli Arisa e Anna Pettinelli spesso discutono così come si battibeccano Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano la quale ha dimostrato di essere anche un po’ gelosa della attenzioni che Maria De Filippi riserva alla Cuccarini, attenzioni che, a suo dire, fino all’anno scorso erano riservate a lei. Arisa ha ripreso Anna Pettinelli perchè quest’ultima aveva fatto una battuta all’allieva , la cantante Letizia e ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 10 dicembre 2020) Quest’anno adspesso ci sono “i fuochi di artificio” tra i professori. Chi più di tutti non se le manda a adire è Lorella Cuccarini con la collega Alessandra Celentano e, spesso, Arisa con Anna Pettinelli. E proprio tar loro due è iniziata una discussione che poi ha coinvolto, prima in modo amichevole ma poi i toni sono diventati tesi. Vediamo cosa è accaduto. La discussione tra Arisa e Anna Pettinelli Arisa e Anna Pettinelli spesso discutono così come si battibeccano Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano la quale ha dimostrato di essere anche un po’ gelosa della attenzioni che Maria De Filippi riserva alla Cuccarini, attenzioni che, a suo dire, fino all’anno scorso erano riservate a lei. Arisa ha ripreso Anna Pettinelli perchè quest’ultima aveva fatto una battuta all’allieva , la cantante Letizia e ...

__Lola__0 : Sto riguardando una puntata di amici 18. Mamma mia quante glie ne diceva Rudy a Giordana. Un sacco. Non so se avrei retto io - rudy_matrix : @fdragoni @GioChirilly @matteoricci @fdragoni domanda per amici imprenditori: ma il “patentino” di cui parlano, qun… - thisisacasino : oggi mi perdo amici quindi di conseguenza pure il passo a due di martina e riccardo(non aspettavo altro per vederli… - informazionecs : Un iniziativa natalizia e una sfida ad Amici di Maria de Filippi che coinvolge anche Rudy Zerbi - 7m70 : E anche Rudy Giuliani ha il coronavirus. A questo punto Trump dovrebbe aver contagiato tutti i contagiabili tra sta… -