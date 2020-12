Su WhatsApp arriva il carrello della spesa per fare acquisti in chat (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il carrello della spesa per gli acquisti online arriva anche su WhatsApp (immagine: WhatsApp)fare acquisti tramite WhatsApp diventa ancora più simile a un qualsiasi sito di ecommerce grazie alla nuova funzione del carrello introdotta dalla piattaforma di messaggistica istantanea. A inizio novembre WhatsApp ha introdotto il pulsante con l’icona di un negozio per accedere facilmente ai cataloghi dei prodotti messi in vendita dai profili WhatsApp Business. Cliccando su di esso l’utente può consultare i prodotti in vendita e procedere con l’acquisto. Ora, visto che sempre più clienti utilizzano le chat di WhatsApp per effettuare degli ... Leggi su wired (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilper glionlineanche su(immagine:tramitediventa ancora più simile a un qualsiasi sito di ecommerce grazie alla nuova funzione delintrodotta dalla piattaforma di messaggistica istantanea. A inizio novembreha introdotto il pulsante con l’icona di un negozio per accedere facilmente ai cataloghi dei prodotti messi in vendita dai profiliBusiness. Cliccando su di esso l’utente può consultare i prodotti in vendita e procedere con l’acquisto. Ora, visto che sempre più clienti utilizzano lediper effettuare degli ...

